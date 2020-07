La crescita responsabile del settore cosmetico per P&G Beauty

02 luglio 2020 a

MILANO (ITALPRESS) – P&G Beauty sta affrontando la sfida legata alla sostenibilità e alla sicurezza attraverso la sua piattaforma P&G Responsible Beauty, un approccio basato sul pensiero sistemico che affonda le sue radici nelle connessioni e interdipendenze di cinque principi guida: Qualità & Performance; Sicurezza; Sostenibilità; Trasparenza, Equità & Inclusione.

P&G Beauty ha anche condiviso nel corso di un meeting virtuale con le principali Organizzazioni non governative mondiali gli obiettivi P&G Responsible Beauty 2030. Uno di questi è il condividere apertamente tecnologie, programmi e processi che possono aiutare l’industria cosmetica ad avere un maggiore e positivo impatto sul mondo. Come prima azione tangibile volta a portare in vita questo obiettivo, l’azienda sta rendendo pubblica una guida completa all’utilizzo sicuro dei vegetali nei prodotti cosmetici. La guida, che incorpora conoscenze di oltre un decennio di ricerche pubblicate, fornisce i formulatori dai più piccoli ai più grani brand beauty, con un solido approccio atto a valutare gli ingredienti vegetali e assicurare il loro utilizzo sicuro nei prodotti. “Il compiere progressi significativi attraverso una crescita responsabile – crescita basata su un pensiero sistemico – richiede partnership e collaborazioni”, dichiara Alex Keith, Ceo di P&G Beauty. “Il P&G Responsible Beauty Advisory Council assicura che stiamo portando esperienza e insight esterni nel nostro processo decisionale e applicando il pensiero sistemico ai nostri piani confermando, così, che prendiamo visione delle interdipendenze di una scelta su altre aree critiche”.

(ITALPRESS).