“Guaranà” di Elodie il brano più trasmesso in radio

26 giugno 2020 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Guaranà” di Elodie si conferma al comando della classifica airplay per la seconda settimana consecutiva. I dati EarOne vedono al secondo posto (+8) “Balla per me” di Tiziano Ferro & Jovanotti, seguito da “In Your Eyes” di The Weeknd (-1). Completano la top 10 “Rain on me” di Lady Gaga (confermata in quarta posizione), “ilomilo” di Billie Eillish (quinta, -2), “Mediterranea” di Irama (sesto, +6), “Karaoke” dei Boomdabash & Alessandra Amoroso (settimi, +2), “Una voglia assurda” di J-AX (ottavo, +3), “Good Times” di Ghali (nono, -3) e “Non è vero” dei The Kolors (decimi, -3). Tutte italiane le tre più alte nuove entrate della settimana: “Bam Bam Twist” di Achille Lauro (posizione 14), “Ciclone” di Takagi & Ketra & Elodie (posizione 30) e “Soul Mama” di Zucchero (posizione 34).

(ITALPRESS).