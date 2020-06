Demi Moore nel cast del film “Songbird” sulla pandemia

25 giugno 2020 a

LOS ANGELES (ITALPRESS) – Demi Moore in un nuovo film sulla pandemia. La pellicola, un thriller in cui saranno usati parametri di distanziamento sociale in stile Covid-19 affinchè le riprese possano iniziare al più presto a Los Angeles, è intitolata “Songbird”. Con Moore recitano Craig Robinson (serie televisiva “Brooklyn Nine-Nine” e numerosi film), Paul Walter Hauser e Peter Stormare. Alla regia – come riporta Deadline – è stato chiamato Adam Mason. “Songbird” è ambientato tra due anni, con il virus che continua a mutare e costringe a nuovi lockdown. La trama si sviluppa attorno a un lavoratore di servizi essenziali, con una “rara immunità”, che cerca di raggiungere la donna che ama.

(ITALPRESS).