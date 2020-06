M5S, Di Maio “Serve dibattito prima di parlare di leadership”

23 giugno 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – “Credo che in questo momento il Movimento sta tornando a parlarsi. Non abbiamo due anime, ma tante e questo è un grande valore. Prima di affrontare il tema della leadership, singolare o plurale, c’è bisogno di un grande dibattito”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo alla trasmissione Porta a Porta di Bruno Vespa, su Rai1. “La futura leadership del Movimento, per poter rappresentare il futuro del Paese, deve tenere tutti dentro perchè così ognuno si prende la sua responsabilità e quando ognuno si prende la sua responsabilità le cose funzionano meglio”, ha aggiunto.

