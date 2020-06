Gualtieri “C'è l'opportunità di una riforma fiscale”

23 giugno 2020 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo realizzando e attuando tante delle misure che abbiamo preso per far fronte all’emergenza, da ultimo, il contributo a fondo perduto”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo al videoforum “Telefisco” promosso dal “Sole 24 ore”. “Proprio perchè pensiamo che l’Italia si incammini sulla strada della ripresa e abbiamo l’opportunità a concorrere al recovery fund” ha aggiunto Gualtieri “in questo orizzonte si introduce anche la ripresa del lavoro sulla riforma fiscale”. Il ministro ha chiarito che “questo sforzo di riforma fiscale deve collocarsi dentro una pianificazione, una strategia di esame di numeri, prospettiva di medio termine, non siamo a bocce ferme, dobbiamo monitorare gli andamenti e le variabili ma l’opportunità c’è”.

(ITALPRESS).