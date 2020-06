Mes, Prodi “Prenderlo e ringraziare”

22 giugno 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – “E’ cambiato il mondo, cambieranno anche i comportamenti della concorrenza, delle imprese, le cosiddette catene del valore, tutto quello che vuole, ma è cambiata la testa. Almeno, a me è cambiata la testa…”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, ospite di Va Pensiero, il programma in onda ogni giorno alle 20.30 su Classica HD (Sky, canale 136), l’emittente televisiva italiana dedicata al mondo della musica classica. Va Pensiero è il programma, nato durante la quarantena, in cui l’editore e direttore di Classica HD Piero Maranghi intervista protagonisti del mondo della cultura e della società, per conoscere la loro lettura del presente e un giudizio, un punto di vista sul mondo che sta arrivando.

“Durante il lockdown mi son mancate le passeggiate, ma se le devo dire, sono stato bene. Ho pensato, ho scritto, ho fatto, ho messo a posto le cose di tanti anni. Compreso i cassetti, compreso i dentrificini che ti danno in aereo. Potere, ad esempio, mangiare la cipolla liberamente…”, ha detto Prodi, per il quale “l’interesse di fondo di lungo periodo non è quello di picchiare in testa agli altri, ma di essere leader di una grande area economica che è sempre importante. La grandezza della Merkel è che l’ha capito prima che questo la soffocasse”.

“Con Berlusconi non ci sentiamo da quando sono andato via dal governo, non ci siamo più sentiti. Credo quindi da dodici anni. Mi ha fatto venire l’idea, si può anche fare la telefonata, eh?”, ha proseguito l’ex presidente della Commissione Europea, che in merito alla sua mancata elezione al Colle ha sottolineato: “I 101 non erano 101, ma circa 120. Ho fatto i miei conti, erano 120, e sono ancora lì”. Rispondendo a una domanda sul Mes ha affermato: “Prenderlo e ringraziare”.

