Conte “Valutiamo l'abbassamento dell'Iva per un breve periodo”

“Di Iva ora se ne parla perchè è stata una richiesta fatta durante gli incontri. Assieme ai ministri stiamo valutando la possibilità di abbassare l’Iva per un breve periodo di tempo per una ripartenza dei consumi”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervistato da Ilfattoquotidiano.it.

“Mi sono confrontato – ha aggiunto – con gli economisti più accreditati, nessuno ha una ricetta pronta perchè siamo in una situazione di incertezza in cui ci sono alcune variabili che nessuno riesce a prevedere. A regime andrà invece un piano cashless perchè bisogna recuperare il sommerso. Dobbiamo realizzarlo quanto prima”.

(ITALPRESS).