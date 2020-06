Arriva “Ciclone” di Takagi & Ketra con Elodie, Mariah, Gipsy Kings

18 giugno 2020 a

MILANO (ITALPRESS) – Da domani, venerdì 19 giugno, sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Ciclone”, il nuovo singolo di Takagi & Ketra. Il brano vede la collaborazione di Elodie, degli artisti internazionali Mariah e dei Gipsy Kings.

“E’ arrivato quel momento dell’anno in cui c’è voglia di un pò di leggerezza e di ballare per celebrare la vita. Quest’anno ancora più degli altri. “Ciclone” è una canzone – commentano Takagi & Ketra – nata per cercare di portare una bella dose di energia positiva. L’abbiamo scritta insieme a Davide Petrella, Federica Abbate e Miki La Sensa e siamo felici che con noi ci siano Elodie, una delle voci più cool del pop italiano, Mariah artista di Miami, astro nascente della musica che abbiamo avuto modo di conoscere prima ancora di collaborare, e i leggendari Gipsy Kings che sognavamo di coinvolgere nel brano”.

