Scuola, ministero “Su data inizio 2020/2021 confronto con le Regioni”

12 giugno 2020

ROMA (ITALPRESS) – Con riferimento alle possibili date di inizio dell’anno scolastico 2020/2021 riportate da alcuni organi di stampa, il ministero dell’Istruzione precisa che “non è ancora stata presa una decisione definitiva in merito. Tutte le ipotesi in circolazione attualmente sono, quindi, infondate e premature”.

“Sulla definizione del calendario scolastico è in corso un confronto con le Regioni – prosegue la nota -. Ogni notizia ufficiale verrà comunicata, come sempre, dal Ministero, tramite i propri canali istituzionali”.

(ITALPRESS).