Università Cattolica, e-voting: 12 Facoltà designano rettore Anelli

MILANO (ITALPRESS) – E’ iniziata oggi la procedura per la nomina del Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’emergenza legata al Coronavirus non ha fermato l’iter di designazione dei vertici accademici, che si sta svolgendo regolarmente, secondo quanto previsto dallo Statuto d’Ateneo. Questo grazie al sistema di e-voting: l’Università Cattolica del Sacro Cuore è il primo ateneo a utilizzare gli strumenti digitali per espletare questo tipo di procedura di nomina.

Oggi si sono riuniti i 12 consigli di Facoltà dell’Ateneo. I professori, collegati da remoto, hanno potuto effettuare, tramite sistema elettronico, la designazione dei candidati per la carica di Rettore. Molto alta l’affluenza, oltre il 95%: in alcune Facoltà ha raggiunto il 100%. Il voto da remoto si è dimostrato efficace: la percentuale dei votanti è aumentata del 10% rispetto alla tornata precedente.

Ciascuna Facoltà può indicare fino a tre nominativi di designati alla candidatura. Nella votazione di oggi tutte le Facoltà hanno designato l’attuale Rettore Franco Anelli, con 621 voti in totale su 698 votanti, l’89 per cento.

Sarà il Senato accademico – convocato per mercoledì 1° luglio – a comporre la rosa di cinque nominativi, tra tutti coloro che sono stati indicati dalle Facoltà, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo (in programma mercoledì 15 luglio) che procederà alla nomina del Rettore per il prossimo quadriennio accademico 2020/2024.

Le procedure per la nomina del Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sono regolate dallo Statuto dell’Ateneo (art. 19) e dal Regolamento generale di Ateneo (artt. 1 e 2).

(ITALPRESS).