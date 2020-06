Mattarella inaugurerà a Vò Euganeo il nuovo anno scolastico

10 giugno 2020 a

VENEZIA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurerà il prossimo anno scolastico a Vò Euganeo, in Veneto, uno dei luoghi simbolo dell’epidemia di Covid-19 in Italia.

“Quella di Vò è una bella notizia, il presidente mi aveva informato”, ha commentato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel quotidiano punto stampa sui numeri del coronavirus.

“Sto portando avanti – ha continuato Zaia – il tema di un riconoscimento ufficiale e di peso: il presidente mi ha dato la totale disponibilità. E’ una bella decisione perchè andremo a Vò a inaugurare l’anno scolastico. Penso – ha aggiunto – che sia un bel riconoscimento per la storia sanitaria ed epidemiologica del Veneto ed è una forma di ringraziamento nei confronti dei sanitari e di tutti coloro che hanno lavorato. Vò è diventato un pò il paese simbolo”.

(ITALPRESS).