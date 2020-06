Il centrodestra non parteciperà agli Stati Generali

10 giugno 2020 a

a

a

Il centrodestra è compatto sul no alla partecipazione agli Stati generali organizzati dal governo a Villa Pamphili. E’ quanto emerso, secondo quanto si apprende da fonti del centrodestra, nel corso del vertice tra il segretario della Lega Matteo Salvini, il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani.

I tre partiti hanno ribadito “di essere pronti a confrontarsi con il governo in qualsiasi momento, ma soltanto in occasioni e sedi istituzionali”, riferiscono le stesse fonti.

(ITALPRESS).