Generali lancia “Immagina Adesso”, soluzione di protezione su misura

MILANO (ITALPRESS) – Generali Italia cambia il modo di fare assicurazione e lancia “Immagina Adesso”, la soluzione partner di vita per le famiglie, in cui il cliente sceglie ciò che ha più valore per lui, costruendo la sua playlist di protezione, prevenzione e assistenza in modalità smart, e la aggiorna in base al percorso di vita. Casa, benessere, sicurezza e animali: un unico contratto che dà accesso a una piattaforma di garanzie e servizi da attivare solo se e quando necessario.

“Immagina Adesso è una piattaforma che interpreta le priorità della nostra strategia. Attraverso la nostra rete possiamo offrire le risposte ai tanti bisogni che in questo momento interessano ai nostri clienti e che possono anche cambiare nel tempo”, ha detto il Ceo di Generali Italia Marco Sesana, nel corso della presentazione della Strategia Partner di Vita 2021 e della nuova offerta retail. “Si tratta di un’esperienza completamente digitale, tanto è vero che il 74% dei clienti che da gennaio a oggi ha scelto questo prodotto l’ha scelto in modalità full digital, proprio perchè è molto vicino all’esigenza dei clienti”, ha aggiunto. Specialisti a domicilio, casa sempre protetta e connessa, network sanitario, video consulto medico, network legale, tele assistenza legale, sicurezza digitale di tutti i device della famiglia, consulenza veterinaria, collare connesso. Sono questi alcuni dei servizi messi a disposizione dalla piattaforma, che i clienti Generali hanno la libertà di combinare secondo il proprio budget di spesa. Con Immagina Adesso, la Compagnia punta ad attivare 200 mila clienti all’anno.

