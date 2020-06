Droga, a Milano trovato il tesoro dei narcotrafficanti

08 giugno 2020 a

a

a

MILANO (ITALPRESS) – In un’abitazione di Milano, all’interno di un’intercapedine ricavata tra un muro artificiale e il muro perimetrale interno, la polizia ha trovato 28 scatoloni contenenti denaro contante per un valore di oltre 15 milioni di euro, in banconote di vario taglio. Altri 167.000 euro sono stati rinvenuti in una cassaforte e all’interno di una autofficina.

Il ritrovamento è avvenuto nel corso di una serie di perquisizioni disposte dalla DDA di Milano nei confronti di noti narcotrafficanti, ritenuti gli autori a vario titolo di un ingente traffico internazionale di hashish gestito nel territorio milanese e in tutto il Centro-Nord Italia.

Eseguite tre misure cautelari. Il denaro – definito dagli investigatori “il tesoro dei narcotrafficanti” -, è stato sequestrato.

(ITALPRESS).