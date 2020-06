Consiglio Figc approva algoritmo, play-off e play-out

08 giugno 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio della Federcalcio ha approvato i piani B e C da applicare qualora i campionati, ormai prossimi alla ripartenza, dovessero venire nuovamente interrotti dall’emergenza sanitaria. Approvate tutte le proposte avanzate dal presidente Gabriele Gravina: il piano B prevede play-off e play-out per Serie A e anche per la Serie B con modifica del format, mentre il piano C è rappresentato dall’utilizzo dell’algoritmo per la definizione delle classifiche in caso di definitiva interruzione dei tornei. Bocciate dunque le proposte della Lega Serie A, contraria all’idea di play-off e play-out e soprattutto all’applicazione dell’algoritmo per individuare le squadre retrocesse in Serie B. Il Consiglio federale ha inoltre confermato la chiusura della stagione regolare della Serie C e ha ratificato di conseguenza le promozioni di Monza, Vicenza e Reggina, che al momento della sospensione per la pandemia si trovavano al comando delle classifiche dei tre gironi. Chiuse, infine, in modo definitivo le competizioni sportive 2019/20 di calcio femminile: per la definizione della classifica finale, la Divisione dovrà applicare gli stessi criteri correttivi validi per i campionati professionistici maschili.

(ITALPRESS).