Lega di A “Tutelare il merito sportivo se il campionato si ferma”

MILANO (ITALPRESS) – Salvaguardare il merito sportivo. E’ la scelta della Lega di serie A, riunita oggi in assemblea, qualora il campionato dovesse fermarsi definitivamente. “Per quanto riguarda i principi previsti dal Comunicato 196/A della Figc, e in vista delle relative delibere che dovranno essere assunte in seno al Consiglio Federale del prossimo 8 giugno – si legge in una nota di via Rosellini – l’Assemblea ha dato indicazione ai rappresentanti della Lega Serie A di votare in favore di soluzioni che salvaguardino sempre il merito sportivo qualora non fosse possibile portare a termine il campionato di Serie A”. Nella riunione “è stata analizzata la composizione del Consiglio di Lega ed è stato stabilito che si procederà a votazione per nomina del nuovo Consigliere per completare la governance alla prima Assemblea utile”.

