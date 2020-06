Spadafora “Semifinali Coppa Italia il 12 e 13 giugno”

04 giugno 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – “Sono contento di dirvi che le due semifinali di Coppa Italia saranno anticipate per poter consentire di avere poi un calendario fitto. Si giocheranno il 12 e 13 giugno, poi il 17 la finale”. Lo ha annunciato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora nel corso di una diretta Facebook. “Avevo chiesto al mondo del calcio che si potesse ripartire con la Coppa Italia perchè saranno tre partite, due semifinali e la finale, che saranno mandate in onda dalla Rai e dunque potranno essere viste da tutti gli italiani”, ha aggiunto Spadafora. Il programma delle semifinali, in attesa dell’ufficializzazione da parte della Lega di serie A, dovrebbe vedere Juventus-Milan il 12 giugno e Napoli-Inter il 13 con orario di inizio presumibilmente per le ore 21.

(ITALPRESS).