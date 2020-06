Lega Serie A ufficializza calendario, si riparte con Torino-Parma

01 giugno 2020 a

MILANO (ITALPRESS) – La Lega di serie A ha ufficializzato il calendario della ripartenza della serie A. Si tratta delle 124 gare – 4 recuperi e 12 giornate intere – che mancano per concludere il campionato, sospeso a causa del coronavirus. La ripresa della massima serie, prevista per il weekend 20-21 giugno con i quattro recuperi della 25a giornata, sarà preceduta dalla Coppa Italia con semifinali di ritorno e finale già annunciata per il 17 giugno a Roma.

Si riparte il 20 giugno con i recuperi della 6a giornata di ritorno: alle 19.30 Torino-Parma, quindi alle 21.45 Verona-Cagliari; domenica 21 alle 19.30 Atalanta-Sassuolo ed alle 21.45 Inter-Sampdoria.

(ITALPRESS).