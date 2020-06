Anche a maggio immatricolazioni auto in calo

01 giugno 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – A maggio la Motorizzazione ha immatricolato 99.711 autovetture, con una variazione di -49,61% rispetto allo stesso mese del 2019, durante il quale ne furono immatricolate 197.881. Sempre a maggio sono stati registrati 206.967 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -44,61% rispetto a maggio 2019, durante il quale ne furono registrati 373.676. Il volume globale delle vendite (306.678 autovetture) ha dunque interessato per il 32,51% auto nuove e per il 67,49% auto usate. Nel periodo gennaio-maggio 2020 la Motorizzazione ha in totale immatricolato 451.366 autovetture, con una variazione di -50,45% rispetto al periodo gennaio-maggio 2019, durante il quale ne furono immatricolate 910.872. Nello stesso periodo di gennaio-maggio 2020 sono stati registrati 1.048.605 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -43,46% rispetto a gennaio-maggio 2019, durante il quale ne furono registrati 1.854.525.

