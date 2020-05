Solinas “Certificato negatività in Sardegna?No a litanie neocentraliste”

28 maggio 2020 a

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Dal ministro Boccia non ci saremmo aspettati l’inutile litania neocentralista che vuole riaffermare una supremazia prepotente dello Stato rispetto alle Regioni nell’architettura della Repubblica come definita da novellato titolo V”. Il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas resta in trincea sul fronte passaporto sanitario e dopo la polemica con il sindaco di Milano ora risponde al fuoco del ministro Boccia, che giudica incostituzionale il certificato di negatività al Covid-19 richiesto dal governatore. “Dal ministro ci saremo aspettati, a pochi giorni dal 3 giugno, una proposta di soluzione chiara sulle riaperture tra Regioni” chiosa Solinas.

(ITALPRESS).