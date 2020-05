Dopo minacce e insulti assegnata la scorta alla ministra Azzolina

27 maggio 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – Dopo essere stato oggetto di minacce e insulti sui social, è stata assegnata la scorta alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Da tre giorni, infatti, viene scortata da uomini della guardia di finanza. Ieri il provvedimento era stato adottato per il vice ministro alla Salute Pierpaolo Sileri, anche lui bersaglio di minacce.

“Sulla scuola si è venuto a creare un clima intollerabile, che poteva e doveva essere evitato”, commenta il capo politico del M5S, Vito Crimi.

“Al ministro Azzolina proprio in questi giorni è stato deciso di assegnare la scorta e a lei va tutta la solidarietà e vicinanza mia e del Movimento 5 stelle. Agli attacchi e provocazioni strumentali nei suoi confronti, recentemente si sono aggiunti inaccettabili insulti sessisti e minacce, anche da parte di presunti insegnanti. Lucia Azzolina è un ministro competente e coraggioso, andiamo avanti insieme a testa alta nel percorso di cambiamento e di sostegno alla scuola italiana”, conclude Crimi.

“Bisogna abbassare i toni e la politica, per prima, deve dare il buon esempio. Ognuno è giusto che esprima le proprie idee, il confronto è sempre sano e democratico, ma trovo inqualificabili gli insulti sessisti che sono stati rivolti nelle ultime settimane alla ministra Azzolina. Lucia è stata attaccata e minacciata, tanto che da qualche giorno le è stata assegnata anche una scorta. A lei va la mia totale vicinanza”, scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

