Spadafora "Lunedi' Figc mi inviera' protocollo per ripresa campionato"

ROMA (ITALPRESS) - "Ho appreso in questi minuti che lunedi' prossimo ricevero' dalla Figc le nuove regole proposte per la ripresa del campionato. Le trasferiro' immediatamente al Comitato tecnico scientifico: il mio impegno e' quello di fare in modo di avere il parere del Cts in tempo per l'incontro di giovedi' 28, affinche' quella sia davvero la data giusta per decidere se e quando potra' riprendere il campionato". Lo ha dichiarato il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, in collegamento con "La Vita in diretta" su Rai 1. "Voglio essere ottimista sulla ripresa di tutto il Paese e dunque anche del calcio - ha aggiunto - Ho detto un secco no a chi mi chiedeva date certe qualche settimana fa, mentre contavamo i morti e trasferivamo le bare. Ma oggi e' ovvio che, se riparte l'Italia, anche il calcio deve ripartire. La linea di prudenza avuta ci consente oggi di poter essere ottimisti: se non l'avessimo avuta, non voglio immaginare dove saremmo potuti arrivare". Inoltre Spadafora ha aggiunto che "pochi minuti fa e' arrivato il definitivo ok dal Comitato tecnico scientifico e abbiamo pubblicato il protocollo che consente alle squadre di Serie A di riprendere gli allenamenti". (ITALPRESS). spf/ari/red 22-Mag-20 18:18