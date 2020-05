Speranza "Il virus non e' sconfitto, tenere alta l'attenzione"

ROMA (ITALPRESS) - Le immagini di questi giorni in diverse citta', con assembramenti e il mancato rispetto del distanziamento sociale, "destano grandissima preoccupazione, basta poco per vanificare il lavoro straordinario e i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi". Lo ha detto al Tg1 il ministro della Salute Roberto Speranza. "Il virus non e' sconfitto, circola ancora nel Paese - ha aggiunto il ministro -. I numeri sono inferiori ma il virus e' ancora li', dobbiamo tenere altissimo il livello di attenzione. Sicuramente servono piu' controlli e li faremo, ma quello che conta di piu' e' la persuasione di tutti noi. Rivolgo un appello soprattutto ai piu' giovani: e' in gioco la vita delle persone, non possiamo dimenticare le immagini delle scorse settimane. Dobbiamo ripartire, si', ma facciamolo col massimo dell'attenzione, altrimenti torniamo indietro, non si puo' giocare col fuoco". (ITALPRESS). sat/red 20-Mag-20 20:33