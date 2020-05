In Calabria 1500 nuovi occupati con la realizzazione della SS Jonica

MILANO (ITALPRESS) - A Francavilla Marittima, in provincia di Cosenza, e' stata posata oggi la prima pietra del Megalotto 3 della Strada Statale Jonica, che permettera' la creazione di 1500 nuovi posti di lavoro tra diretti e indiretti. Un'opera simbolo di nuove opportunita' di crescita economica e lavoro nel Sud Italia che fa leva sul rilancio delle infrastrutture. Del valore di circa 980 milioni di Euro, commissionata da ANAS nell'ambito di un investimento complessivo di circa 1,3 miliardi di Euro, l'opera sara' realizzata dal Gruppo Webuild in corso di consolidamento nell'ambito di Progetto Italia, l'operazione industriale promossa da Salini Impregilo per il rafforzamento ed il rilancio del settore delle infrastrutture nel Paese. "Gli investimenti per il futuro del nostro Paese ripartono oggi e da qui, dal Sud Italia. E questo e' il momento dei fatti, per creare lavoro e crescita grazie alle grandi infrastrutture che trasformano il volto dell'Italia e la portano nel futuro" ha dichiarato l'Amministratore Delegato Webuild Pietro Salini in occasione della cerimonia della posa della prima pietra. "Il tema oggi non e' tanto programmare nuove infrastrutture, con il rischio di attendere anni prima di poter posare la prima pietra, ma pianificarle e realizzarle in tempi rapidi, semplificando i processi e garantendo liquidita' alle imprese. Tante opere sono gia' pronte sulla carta e le risorse economiche ci sono per farle partire subito, dagli ospedali, alla manutenzione delle strade, dalle nuove metropolitane alle nuove ferrovie. Quello che ci attende dopo l'emergenza Covid-19 e' una rivoluzione anche di pensiero, oltre che economica, che va affrontata tutti insieme. In Italia investiamo meno del 2% della spesa pubblica sulle infrastrutture, una scelta che ci fa perdere il treno della modernita', della mobilita', della multi-modalita', fondamentale per crescere e per spingere avanti un piano di sviluppo sostenibile. Dall'alta velocita' alle reti stradali alle linee metropolitane, l'Italia ha bisogno di modernizzarsi. L'emergenza e' diventata un alibi per questo Paese. Pensiamo a Genova, dove stiamo realizzando il nuovo Ponte in tempi record perche' tutti remiamo nella stessa direzione, non perche' sia stato applicato un processo straordinario. Solo con questo spirito compiremo un balzo nel futuro. E Webuild e' pronta a farlo. Quella di oggi e' una prima pietra anche per la nostra nuova Societa', perche' su questa strada parte un cantiere in cui Webuild lavora come un unico Gruppo piu' grande e piu' forte", ha concluso Salini. Il Megalotto 3 della Strada Statale Jonica prevede la realizzazione in nuova sede della tratta della SS-106, che dall'innesto con la SS-534 (Km 365+150), nell'area di Sibari, arriva a Roseto Capo Spulico (Km 400+000), in Calabria. La durata dei lavori prevista e' di circa sette anni. L'opera si sviluppera' per 38 chilometri e correra' a circa un chilometro dal tracciato storico, andando a collegare i litorali ionici della Calabria, della Basilicata e della Puglia, e a costituire anche una cerniera tra il sistema trasportistico dell'Autostrada A3 e la Puglia. (ITALPRESS). tvi/com 19-Mag-20 12:50