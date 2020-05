Accordo nel centrodestra, il 2 giugno manifestazione unitaria

ROMA (ITALPRESS) - "Su richiesta dei tanti italiani che si sentono dimenticati e vogliono certezze, stiamo lavorando unitariamente per trovarci in piena sicurezza in piazza il 2 giugno a Roma, e in tutti i capoluoghi italiani. A distanza, rispettosi, per aiutare i troppi italiani che in questi mesi hanno dimostrato buon senso e meritano fiducia". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine di un incontro con il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. (ITALPRESS). mgg/sat/red 19-Mag-20 17:23