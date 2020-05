Messe con fedeli, Papa "Rispettate le norme"

ROMA (ITALPRESS) - "Da domani in Italia si potra' celebrare la Santa Messa con il popolo ma per favore andiamo avanti con le norme, le prescrizioni per custodire la salute". Lo ha detto Papa Francesco che ha anche ricordato che le prime comunioni sono state rinviate a causa del Coronavirus, e ha rivolto "un pensiero affettuoso a bambini e bambine che avrebbero dovuto ricevere per la prima volta l'eucaristia". (ITALPRESS). abr/red 17-Mag-20 12:20