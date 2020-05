Snam, nel report di sostenibilita' migliorano gli indicatori ESG

SAN DONATO MILANESE (ITALPRESS) - Snam ha pubblicato la quattordicesima edizione del proprio report di sostenibilita', il documento annuale che illustra gli obiettivi e rendiconta i risultati dell'azienda negli ambiti ESG (ambiente, sociale e governance). Il report e' stato redatto in conformita' agli standard GRI (Global Reporting Initiative) seguendo il metodo piu' estensivo (comprehensive). "Questo report e' per noi uno strumento indispensabile di trasparenza, condivisione e dialogo con tutti i nostri stakeholder sulle strategie e i target ambientali, sociali e di governance di Snam. Il 2019 e' stato un anno importantissimo su tutti gli ambiti ESG - afferma l'amministratore delegato di Snam, Marco Alvera' -. In tema ambientale, abbiamo compiuto importanti progressi verso gli obiettivi di riduzione del 40% delle emissioni di gas naturale e di CO2 equivalente, diretta e indiretta, nel nostro core business, previsti rispettivamente per il 2025 e il 2030. Sul versante sociale abbiamo ridotto ulteriormente la frequenza degli infortuni sul lavoro e collaborato, anche attraverso Fondazione Snam, con 70 enti del terzo settore, creando sinergie che stiamo rafforzando in questi mesi per dare un contributo alla lotta all'emergenza Covid e alla ripartenza del Paese. Per quanto riguarda la governance, infine, abbiamo lanciato per primi in Italia il comitato consiliare sui temi ESG e avviato nuove iniziative in tema di equilibrio di genere e inclusione". Tra i punti principali del report, in tema ambientale, si registra una riduzione delle emissioni di gas naturale (-12% rispetto al 2018) e di ossidi di azoto (-20%). Sono state ridotte, del 10%, anche le emissioni di CO2 equivalente diretta ed evitate emissioni di CO2 equivalente per 182mila tonnellate. Nel 2019, inoltre, sono stati sottoposti a monitoraggi ambientali 747 km di rete (+68% rispetto al 2018) ed e' stato dato avvio al progetto Snam Plastic Less per l'eliminazione dell'utilizzo di plastica monouso in azienda e negli approvvigionamenti (imballaggi). In ambito sociale, l'indice di frequenza degli infortuni dei dipendenti e' sceso a 0,41 (0,84 nel 2018) e sono state erogate oltre 114mila ore di formazione (circa 108mila nel 2018). Nell'anno, le persone di Snam hanno effettuato piu' di 6.000 ore di volontariato (2.000 nel 2018) con 70 enti del terzo settore. Per quanto riguarda la governance, sono state effettuate su fornitori e subappaltatori 2.490 verifiche reputazionali (+20% rispetto al 2018). Nel 2019 Snam ha istituito, come prima societa' quotata italiana, un comitato consiliare ESG. L'equilibrio di genere negli organi sociali e' stato inserito in modo permanente nello statuto di Snam ed e' stata inoltre varata una policy aziendale su diversita' e inclusione, in linea con le best practice internazionali. In azienda e' anche attivo un team interfunzionale dedicato alla promozione di una cultura inclusiva nell'ambiente di lavoro. Anche per effetto di queste iniziative, Snam e' stata ammessa nel Gender Equality Index globale di Bloomberg. Nel 2019, Snam e' risultata 110ma al mondo e seconda in Italia nella classifica di Forbes e Statista delle migliori aziende nelle quali lavorare. Sulla base delle iniziative rendicontate e di quelle di prossima adozione, la societa' elaborera' una ESG Strategy per ampliare obiettivi e impegno nella sostenibilita'. (ITALPRESS). sat/com 15-Mag-20 16:36