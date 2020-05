VENEZIA (ITALPRESS) - Esplosione e successivo incendio in un'azienda chimica a Marghera. E' scattato il piano di emergenza esterno per la possibile dispersione nell'ambiente di sostanze chimiche. Risultano almeno due feriti, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco. "Sul posto Arpav e numerose squadre dei Vigili del Fuoco - scrive su twitter il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro - da tutto il Veneto che stanno contenendo l'incendio. In attesa dei dati sulle sostanze,in via precauzionale,invito tutti a rimanere a casa e chiudere le finestre". (ITALPRESS). mgg/com 15-Mag-20 12:36