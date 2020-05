Nas di Cagliari nelle palestre, scoperto l'uso di farmaci vietati

CAGLIARI (ITALPRESS) - Operazione antidoping dei carabinieri del Nas di Cagliari, che hanno scoperto l'uso indiscriminato di farmaci vietati nelle palestre a Cagliari, Villasor e Tortoli' nel corso di una serie di perquisizioni a carico di personal trainer, body-builder e frequentratori di palestre. L'indagine e' stata avviata dopo che alcuni genitori si erano rivolti in modo anonimo alla Procura di Cagliari, poiche' seriamente preoccupati per il fatto che i loro figli, assidui frequentatori di palestre, avessero iniziato a far uso di farmaci anabolizzanti. Nel corso delle indagini e' emerso che i ragazzi, iscritti in una palestra di Cagliari, frequentata anche da atleti partecipanti a gare di body-building, su suggerimento di alcuni personal trainer avevano iniziato ad assumere sostanze dopanti. E' stato quindi appurato che alcuni tra i personal trainer di quella palestra indirizzavano i loro clienti ad assumere sostanze ad effetto anabolizzante e/o dopante. Le perquisizioni hanno permesso agli inquirenti di recuperare un cospicuo quantitativo di farmaci, soprattutto esteri, ad azione anabolizzante e dopante, alcuni dei quali ad esclusivo uso veterinario. (ITALPRESS). fsc/com 13-Mag-20 13:19