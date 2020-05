Universita', Manfredi "Investiti 100 milioni per l'emergenza"

MILANO (ITALPRESS) - "C'e' stato un problema sul modello organizzativo. Noi abbiamo dato una risposta anche finanziaria, con un finanziamento dedicato alle universita' e alla loro infrastruttura tecnologica. Interverremo con il nuovo decreto anche per aiutare i ragazzi a superare il digital divide. Abbiamo fatto una serie investimenti importanti, che supereranno i 100 milioni di euro e che serviranno a dare una risposta all'emergenza". Lo ha detto il ministro dell'Universita' e della Ricerca, Gaetano Manfredi, intervenendo al Microsoft Edu Day, che si e' tenuto in streaming. "In una settimana tutto il sistema universitario italiano, anche se con differenze territoriali, e' passato online con dei risultati importanti. Abbiamo misurato che circa il 95% degli studenti hanno seguito in rete, in alcuni casi piu' di quelli che seguivano in aula - ha spiegato -. A questo si aggiunge la possibilita' di fare lauree e esami: abbiamo avuto piu' di 60mila laureati in questa sessione e centinaia di migliaia di esami". "C'e' stato quindi uno straordinario impegno dei docenti e del personale tecnico amministrativo che mi ha sorpreso. Molti di loro, come me, non sono nativi digitali, ma ho visto una comunita' di docenti che hanno avuto grande capacita' di adattamento nello sfidare questo strumento informatico", ha sottolineato il ministro. (ITALPRESS). mig/sat/red 12-Mag-20 16:14