Nestle', Mondoví nuovo business executive officer divisione food

MILANO (ITALPRESS) - Nestle' Italia ha nominato Giorgio Mondovi' come nuovo Business Executive Officer della divisione Food del Gruppo e Business Manager del segmento basi Emena. Laureato in Economia e Commercio, 53 anni, e' entrato in Nestle' nel 1991, assumendo nel corso degli anni ruoli di crescente responsabilita' nell'area commerciale. Dopo un'esperienza in Nestle' Italiana come direttore Vendite nelle divisioni Food e Bevande, nel 2005 viene chiamato a ricoprire l'incarico di Managing Director di Nestle' Malta. Nel 2010 rientra in Italia come Business Executive Manager della Divisione Bevande di Nestle' Italiana con l'obiettivo di consolidare la presenza dei marchi sul mercato. Dal 2013 assume il ruolo di International Business Unit Director del Gruppo Sanpellegrino, guidando lo sviluppo all'estero e la distribuzione dei brand S.Pellegrino e Acqua Panna in circa 150 Paesi. Nel 2018, in qualita' di Business Executive Officer Local Business Unit del Gruppo Sanpellegrino, torna a dedicarsi al mercato italiano. Nel nuovo ruolo a guida della divisione food, si occupera' di rafforzare i brand Buitoni, Garden Gourmet, Maggi e Thomy nei canali tradizionali e valorizzare la crescita nei nuovi segmenti. Mondovi' subentra in questo ruolo a Stefano Bolognese, che assumera' un nuovo incarico all'interno del Gruppo come Head of International Business Unit Nestle' Waters Italy. (ITALPRESS). ads/com 12-Mag-20 11:24