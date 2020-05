Maxiblitz antimafia della Gdf di Palermo, 91 arresti in tutta Italia

PALERMO (ITALPRESS) - Duro colpo a Cosa nostra. Con l'operazione "Mani in pasta" il Nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza di Palermo - con il supporto del Comando provinciale e di altri Reparti sul territorio nazionale - ha effettuato 91 arresti e sequestrato beni per circa 15 milioni di euro. I provvedimenti sono stati emessi dal gip di Palermo su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia. Operazioni sono in corso in Sicilia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania. Impegnati 500 uomini delle Fiamme gialle, con l'appoggio di un mezzo aereo e di unita' cinofile addestrate per la ricerca di armi, stupefacenti e valuta. (ITALPRESS). fsc/com 12-Mag-20 08:06