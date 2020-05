Thorel "Per superare la crisi il noleggio e' la soluzione vincente"

PALERMO (ITALPRESS) - Il mondo dell'automobile in Italia sta piano piano ripartendo dopo 50 giorni di lock down con la riapertura delle concessionarie, sempre nel massimo della sicurezza legata all'emergenza del Covid-19. Tra queste ci sono quelle del Gruppo PSA con i suoi quattro brand. "Io credo che la ricetta per uscire dalla crisi rimane sempre il prodotto" dice all'Agenzia ITALPRESS, il ceo di PSA Italia Gaetano Thorel. "I consumatori guidano le automobili, le comprano con l'emozione, con la 'pancia' e quindi trovano nel nostro Gruppo quattro marchi pieni di novita'. Pensiamo alla Peugeot 208, che ha appena vinto il premio come 'Auto dell'Anno' ed e' disponibile sia benzina, Diesel o elettrica o al marchio DS con la DS3 e DS7, entrambe sempre con tecnologia benzina, Diesel o plug-in elettrico, quindi sempre con la spina. La Opel con la nuova Corsa, anch'essa volendo con la versione elettrica o il Grandland X o se guardiamo a Citroen: la gamma Aircross, la C5. La nuova C3 del quale stiamo presentando proprio adesso il facelift e non ultimo questo oggetto di mobilita' che abbiamo presentato che e' la AMI" racconta Thorel. "Non e' un'automobile ma un quadriciclo che si guida anche a 14 anni. Completamente elettrico e ovviamente per una mobilita' sostenibile cittadina molto interessante. Se penso al bonus delle bici etc etc, la AMI e' una soluzione molto moderna per lo spostamento urbano" sottolinea. "Oggi come oggi il consumatore sta scoprendo che l'utilizzo di una automobile rispetto al possesso forse e' qualcosa di piu' moderno. Perche' non impegna e soprattutto si puo' pensare ad un noleggio molto flessibile con free2move che e' il nostro brand della mobilita'. Ora anche con un'assicurazione Covid. Questa - rivela Thorel - nel malaugurato caso uno dovesse ammalarsi subentrerebbe per il pagamento delle rate. Un qualcosa che da' certamente serenita'". "Penso che la ricetta per uscire dalla crisi, al di la' dello stimolo governativo debba essere un contratto, uno strumento di accesso all'automobile molto semplice e molto sicuro e, per me, il noleggio e' la soluzione ideale". (ITALPRESS). tvi/red 08-Mag-20 17:34