Le Regioni al Governo "Anticipare all'11 maggio il via libera ai negozi"

GENOVA (ITALPRESS) - Subito via libera al commercio e maggiori poteri sulle riaperture alle Regioni. E' quello che chiede la Conferenza delle Regioni al governo. "Le Regioni al Governo: da lunedi' 11 maggio via libera al commercio e dal 18 maggio, scadenza del Dpcm, poteri alle Regioni per tutte le riaperture" scrive il presidente della Liguria Giovanni Toti su Twitter al termine della riunione in videoconferenza con gli altri governatori. "La conferenza delle Regioni ha disposto all'unanimita' un documento in cui si chiede che fin da lunedi' 11 si possa riaprire il commercio al dettaglio e che poi, quando scadra' il Dpcm, in taluni casi questa norma decada totalmente e venga attribuita alle Regioni la facolta' di riaprire riacquistando piena legittimita' sulla legislazione concorrente", ha poi spiegato Toti nel corso di una conferenza stampa a Genova. "Se non dovesse avvenire - ha continuato Toti citando come contro esempio quanto disposto dal governo tedesco - riterremo lese le prerogative delle Regioni". (ITALPRESS). fcn/sat/red 07-Mag-20 17:33