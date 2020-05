Intesa Sp sostiene le imprese turistiche, Bardi "Boccata d'ossigeno"

POTENZA (ITALPRESS) - Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprime apprezzamento per l'iniziativa presa dall'istituto bancario Intesa Sanpaolo a sostegno delle imprese turistiche che prevede la sospensione, per due anni, delle rate dei finanziamenti in essere. "Questo strumento - osserva Bardi - rappresenta una boccata d'ossigeno per le famiglie, considerato che il settore turistico lucano conta centinaia di imprese e migliaia di occupati. Le difficolta' che si trova ad affrontare il comparto - aggiunge Bardi - sono di portata straordinaria. Come Regione stiamo lavorando per attivare misure speciali e contiamo di essere affiancati nella nostra azione proprio dagli istituti bancari, che attraverso le loro capacita' tanto possono fare per sostenere le imprese e le famiglie". (ITALPRESS). fsc/com 07-Mag-20 11:28