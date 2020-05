Ezpeleta assicura "Motomondiale pronto a partire a fine luglio"

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo diverse possibilita': una e' provare a partire a fine luglio. Siamo in stretto contatto con i singoli governi e organizzatori per capire qual e' la situazione: stiamo mettendo a punto un protocollo di sicurezza che venga accettato da tutti". Carmelo Ezpeleta, 74 anni, capo della Dorna, la societa' che organizza e gestisce il motomondiale, tenta di ipotizzare la partenza della stagione del circus a due ruote, fermo a causa dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19. "Nel motomondiale ci sono tante persone che vengono da fuori Europa: l'idea e' farli arrivare 14 giorni prima dell'inizio del campionato - spiega il manager spagnolo in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' - Ci stiamo organizzando per fare un test a chi sara' nel paddock quattro giorni prima della partenza, da ripetere quando arriveranno in circuito. Ci sara' una struttura medica in grado di controllare costantemente la situazione nel paddock, misurando quotidianamente la temperatura corporea a tutti". Secondo il numero uno della Dorna, "l'intenzione e' disputare 10-11 Gp in Europa da fine luglio a inizio novembre, con la possibilita' di doppie gare nello stesso circuito, ma non nello stesso fine settimana. Il Gp di Repubblica Ceca e d'Austria mantengono, al momento, la data originale di 9 e 16 agosto: stiamo valutando la possibilita' di iniziare prima in Spagna (l'intenzione e' partire a Jerez, poi Barcellona e Aragon, ndr). Abbiamo bisogno almeno di altre due settimane per essere piu' precisi". Ezpeleta, infine, svela le richieste dei piloti: "Sono smaniosi di correre, in qualsiasi modo. Ho spiegato loro che l'intenzione e' disputare due Gp consecutivi, poi stare fermi una settimana, quindi tornare in pista per altre due gare. L'unica richiesta che ci hanno fatto e' disputare un test prima della prima gara: sara' sicuramente cosi'". (ITALPRESS). mc/com 05-Mag-20 08:57