Esplode una palazzina in provincia di Roma, ferite due donne e una bimba

ROMA (ITALPRESS) - I vigili del fuoco hanno soccorso due donne e una bambina per il crollo parziale di un edificio nel centro storico di Marino, in provincia di Roma: vigili ancora al lavoro con squadre ordinarie, team Usar (Urban search and rescue) e cinofili. Le condizioni delle tre ferite non desterebbero preoccupazione. Il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori "si sta recando a Marino sul luogo dell'esplosione del palazzo che e' avvenuta questa sera, per verificare la situazione. Il vicepresidente e' in costante contatto con il presidente della Regione, Nicola Zingaretti", comunica la Regione Lazio. "Siamo sgomenti per quanto accaduto nel Comune di Marino - afferma il vicesindaco della Citta' metropolitana di Roma -. Nell'esplosione della palazzina fortunatamente non ci sono state vittime, ed i feriti sono lievi. In questo momento siamo vicini a tutta la comunita' di Marino, al sindaco Carlo Colizza, alle forze dell'ordine che sono intervenute con i vigili del fuoco". "Siamo vicini ai cittadini di Marino dove oggi e' crollata una palazzina a causa di un'esplosione. Diverse persone sono rimaste ferite. Roma si stringe a voi", scrive su Twitter il sindaco di Roma, Virginia Raggi. (ITALPRESS). fsc/com 04-Mag-20 23:04