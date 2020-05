Coronavirus, Ue lancia patto per il vaccino

ROMA (ITALPRESS) - World against Covid-19, il mondo contro il Covid-19. Su iniziativa della Commissione europea, i capi di stato e di governo di Italia, Francia, Germania e Norvegia, insieme al presidente del Consiglio europeo, hanno annunciato un piano di cooperazione globale per la ricerca di un vaccino contro il Covid-19. L'iniziativa, definita in un lettera pubblicata da La Stampa, culminera' lunedi' prossimo in una conferenza di donatori con cui si punta a mettere insieme almeno 7,5 miliardi di euro. Il testo e' firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dal presidente della repubblica francese Emmanuel Macron, dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, dal primo ministro norvegese Erna Solberg, dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. (ITALPRESS). vbo/r 02-Mag-20 11:54