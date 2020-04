Patuanelli "Nascera' fondo solidarieta' nazionale per micro e pmi"

ROMA (ITALPRESS) - "Sappiamo che questa crisi si e' innestata in un tessuto che aveva gia' delle difficolta'. Ma al tempo stesso sono convinto che il nostro sistema industriale abbia le risorse per uscirne e che le azioni che stiamo mettendo in campo glielo consentiranno. La massima preoccupazione in questa fase e' per le filiere che toccano le microimprese, per il commercio, per il turismo". Lo dice il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, intervistato da "Il Sole 24 Ore". "Nascera' il Fondo di solidarieta' nazionale per le micro e Pmi - aggiunge - con dotazione di circa 8 miliardi. Si affianchera' al bonus di 600 euro destinati agli autonomi, misura quest' ultima che a sua volta sara' rifinanziata con 5 miliardi per un'ulteriore mensilita' in modo pieno e per un'altra mensilita' per alcuni settori". "Per quanto riguarda gli indennizzi -prosegue- stiamo valutando i migliori sistemi di erogazione ad esempio tramite l'Agenzia delle entrate con accredito su conto corrente". (ITALPRESS). mgg/red 28-Apr-20 09:12