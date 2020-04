Coronavirus: Papa "Ora momento di prudenza e obbedienza"

ROMA (ITALPRESS) - "In questo tempo, nel quale si incomincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perche' dia a tutti noi la grazia della prudenza e della obbedienza alle disposizioni, perche' la pandemia non torni". E' quanto si legge sul profilo twitter di Papa Francesco. (ITALPRESS). mgg/red 28-Apr-20 09:54