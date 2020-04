Figc proroga fine stagione al 2 agosto, Gravina "Meritiamo rispetto"

ROMA (ITALPRESS) - Posticipo al 2 agosto della fine della stagione sportiva 2019-2020. Lo ha deciso la Figc al termine della riunione delle componenti federali. Si tratta di una decisione che verra' assunta "nel pieno rispetto delle raccomandazioni ricevute dalla Fifa e dalla Uefa, nelle more delle decisioni del Governo e del necessario approfondimento che Leghe e Aic faranno in tempi brevi per la definizione del prolungamento dei contratti in scadenza al 30 giugno". Intanto, il presidente Gabriele Gravina difende il suo mondo, che "sta lavorando incessantemente e in maniera responsabile per trovare soluzioni concrete e sostenibili alla crisi generata dal Covid-19, comprese quelle necessarie e indispensabili per salvaguardare le competizioni 20/21. Anche per questo merita rispetto, invece di essere strumentalmente utilizzato per polemiche destituite di qualunque fondamento. Siamo soddisfatti del costante confronto che stiamo avendo col Ministro per lo Sport, ma anche con quelli della Salute e dell'Economia e delle Finanze, ai quali abbiamo prospettato tutte le misure necessarie" le parole del numero uno Figc. "Mi stupisce, invece, dover constatare ancora una volta quanto la tentazione di parlare continuamente di calcio, per la notorieta' che da questo discende, induca diversi interlocutori a commentare cose di cui sono evidentemente male informati". (ITALPRESS). gm/red 23-Apr-20 19:47