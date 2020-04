Imperial Tobacco, Sonia Nicastro Sales and Marketing Manager Italy

MILANO (ITALPRESS) - Imperial Tobacco Italia, filiale di Imperial Brands, ha nominato Sonia Nicastro Sales and Marketing Manager Italy. Dopo la Laurea in Economia Aziendale alla Luiss Business School di Roma e un International MBA presso EADA Business School di Barcellona, Sonia Nicastro ha acquisito un background nei settori beverage e largo consumo per poi approdare, nel 2014, in Imperial Tobacco Italia, prima come Brand Manager Premium Brands e successivamente, con l'arrivo dei prodotti per il vaping di nuova generazione, come Brand & Activation Manager New Generation Products. "Con impegno, creativita' e costanza continueremo a lavorare per dare la possibilita' ai fumatori adulti di scegliere qualcosa di innovativo e alternativo rispetto al fumo" dice Nicastro. Imperial Brands e' un'azienda globale di beni di consumo, quotata sul listino del London Stock Exchange come societa' FTSE 100. Ha circa 36.000 dipendenti, sede centrale a Bristol (Regno Unito) ed e' attiva in 160 mercati. E' presente in Italia tramite la filiale Imperial Tobacco Italia dal 2008, con sede a Roma e oltre 200 dipendenti che seguono sia le attivita' nel settore tradizionale sia quelle volte a promuovere la diffusione dei prodotti di nuova generazione alternativi al fumo. (ITALPRESS). abr/com 22-Apr-20 12:41