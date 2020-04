Di Maio "Il Governo arrivera' a fine legislatura"

ROMA (ITALPRESS) - "Ogni giorno lavoro in un governo in cui credo e che credo debba arrivare alla fine della legislatura per una ragione: abbiamo di fronte una crisi economica senza precedenti con soluzioni che non possono arrivare in tre giorni o tre mesi, il minimo della programmazione e' tre anni". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite a "L'Aria che Tira" su La7. Quanto alle ultime dichiarazioni di Alessandro Di Battista, per Di Maio "ha sempre avuto modo in questi mesi di esprimere le sue opinioni, e' sempre stato presente, ci siamo sempre sentiti. Ogni volta che parla viene sempre strumentalizzato e le sue parole vengono fortemente travisate. Il Movimento - ha aggiunto - ha diverse anime, si dibatte ma in questo momento credo sia sacrosanto che ognuno esprima la sua opinione". (ITALPRESS). mac/sat/red 21-Apr-20 15:57