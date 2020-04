Coronavirus, Zingaretti "Governo e Regioni lavorino insieme"

ROMA (ITALPRESS) - "E' importante che ora Governo e Regioni, con il supporto della comunita' scientifica, lavorino insieme con un obiettivo comune: riaprire nei tempi giusti e in piena sicurezza". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "E' possibile farlo, senza polemiche. Come ieri nella cabina di regia e' stato deciso, ora occorrono presto le linee guida nazionali su 'come' riaprire per permettere alle Regioni di dare alle famiglie e alle imprese certezze sui comportamenti e sui provvedimenti da adottare - aggiunge -. Un altro passo avanti da fare insieme come sistema Paese per organizzare la rinascita". (ITALPRESS). sat/red 19-Apr-20 22:45