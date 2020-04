Dl Cura Italia, Inps ha liquidato 3.1 milioni di indennita' 600 euro

ROMA (ITALPRESS) - A oggi l'Inps ha erogato 3.1 milioni di indennita' da 600 euro previste dal Decreto cura Italia, ulteriori 250.000 hanno l'iban in via di correzione in corrispondenza con gli utenti, e 500.000 sono in istruttoria. E' quanto si legge in una nota dell'Istituto, che precisa che e' stata rilasciata in procedura la possibilita' di consultare la domanda e a breve sara' implementata con la possibilita' di variare i dati inseriti all'atto della domanda. "Continua lo sforzo dei lavoratori dell'Istituto impegnati a sostenere il Paese in questa fase di emergenza", sottolinea la nota. (ITALPRESS). vbo/com 18-Apr-20 16:03