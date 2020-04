Coronavirus, in Italia 106.962 positivi, 22.745 morti e 42.727 guariti

ROMA (ITALPRESS) - Complessivamente 172.434 persone in Italia sono risultate positive al coronavirus finora, 3.493 in piu' rispetto al consuntivo di ieri. Attualmente sono 106.962 le persone positive, con un incremento di 355 rispetto a ieri quando l'aumento era stato di 1.189 unita'. Lo ha reso noto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Sono 42.727 le persone guarite, con un aumento di 2.563 unita' rispetto a ieri. I deceduti sono 22.745, 575 in piu' rispetto al dato complessivo alla data di ieri, ma questo numero potra' essere confermato solo dopo che l'Istituto Superiore di Sanita' avra' stabilito la causa effettiva del decesso. I ricoverati con sintomi sono ora 25.786 (-1.107 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 2.812 (-124 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare 78.364 persone (+3.668). Aumentano i tamponi eseguiti: sono stati finora 1.244.108 (65.705 nelle ultime 24 ore, contro i 60.999 di ieri). (ITALPRESS). sat/red 17-Apr-20 18:18