Patuanelli "L'Italia non attivera' il Mes"

ROMA (ITALPRESS) - "Attivare il Mes? Con i se e con i ma non si prendono decisioni, per ora l'unica cosa che posso dire e' quella di non alimentare un dibattito surreale su qualcosa che ancora non c'e'. Il Mes e' un trattato che prevede delle condizionalita', quello che succedera' nel consiglio europeo oggi non lo sappiamo, bisogna vedere cosa uscira'. Al momento non c'e' nessun documento che dimostri che non ci sono condizionalita'". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ospite di Agora' su Rai3. "Poi il Mes richiede un passaggio parlamentare, sono certo che l'Italia non dovra' mai attivarlo, il no ora e' definitivo, poi dobbiamo vedere cosa uscira' dall'Eurogruppo", ha aggiunto. (ITALPRESS). ror/sat/red 16-Apr-20 12:26