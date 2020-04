E' morto lo scrittore Sepulveda, aveva contratto il coronavirus

ROMA (ITALPRESS) - Luis Sepulveda e' morto per coronavirus a Oviedo. Aveva 70 anni. Scrittore, giornalista, sceneggiatore, regista e attivista cileno, lascia il Cile al termine di un'intensa stagione di attivita' politica, conclusasi con l'incarcerazione da parte del regime del generale Augusto Pinochet. Autore di libri di poesia, "radioromanzi" e racconti ha conquistato la scena letteraria con il suo primo romanzo, Il vecchio che leggeva romanzi d'amore, apparso per la prima volta in Spagna nel 1989 e in Italia nel 1993. Amatissimo dal suo pubblico, ha pubblicato da allora numerosi altri romanzi, raccolte di racconti e libri di viaggio, tra i quali spicca Storia di una gabbianella e del gatto che le insegno' a volare. (ITALPRESS). mgg/red 16-Apr-20 11:36