DOPO LA LOMBARDIA ANCHE IL VENETO PENSA A RIAPRIRE IL 4 MAGGIO

VENEZIA (ITALPRESS) - "Il tema di oggi e' se tenere chiuso tutto fino all'ultimo caso di Coronavirus e far morire l'economia del Paese oppure convivere con il virus. Noi in Veneto abbiamo gia' discusso il nostro masterplan con le regole per la riapertura e domani lo presenteremo alle parti sociali e alle associazioni datoriali per il loro contributo". Lo ha detto il governatore Luca Zaia, definendo "legittima la proposta del presidente della Lombardia Fontana", di riaprire il 4 maggio. "I numeri dell'emergenza sono tutti in calo. La direzione e' presa e ci fa ben sperare" ha aggiunto Zaia. (ITALPRESS). trl/tvi/abr/red 16-Apr-20 16:45