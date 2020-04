Coronavirus, in Italia 104.291 positivi, 21.067 morti e 37.130 guariti

ROMA (ITALPRESS) - Complessivamente 162.488 persone in Italia sono risultate positive al coronavirus finora, 2.972 in piu' rispetto al consuntivo di ieri. Attualmente sono 104.291 le persone positive, con un incremento di 675 rispetto a ieri quando l'aumento era stato di 1.363 unita'. Lo ha reso noto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Sono 37.130 le persone guarite, con un aumento di 1.695 unita' rispetto a ieri. I deceduti sono 21.067, 602 in piu' rispetto al dato complessivo alla data di ieri, ma questo numero potra' essere confermato solo dopo che l'Istituto Superiore di Sanita' avra' stabilito la causa effettiva del decesso. I ricoverati con sintomi sono ora 28.011. I ricoverati con sintomi sono ora 28.011. In terapia intensiva ci sono ancora 3.186 pazienti (-74 rispetto a ieri). I tamponi eseguiti nel Paese sono stati finora 1.073.689 (26.779 nelle ultime 24 ore). (ITALPRESS). sat/red 14-Apr-20 18:11